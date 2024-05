Zabytkowy kościół w Trzebulach został przebadany. Co stwierdzono i po co były te badnia?

Jak mówi Alicja Duda, kierownik wydziału do spraw zabytków w LWKZ w Zielonej Górze, badania architektoniczne zostały przeprowadzone na zlecenie parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Leśniowie Wielkim, Badania wykonywała grupa badaczy pod kierunkiem prof. Ulricha Schaafa z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Wyniki pozwoliły nam ustalić przekształcenia i fazy przebudowy i już możemy stwierdzić, że jest to kościół w 90 procentach z zachowaną konstrukcją oryginalną z 1670 roku. Jest to konstrukcjach zrębowa, natomiast w przestrzeni konstrukcji więźby dachowej wyróżnione zostały późniejsze fazy...

Badania potrzebne, by pozyskać fundusze na remont kościoła

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje

Jak podaje na swoich stronach Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – badania objęły drewnianą konstrukcję ścian ośmiobocznego korpusu kościoła, więźbę dachową, przechodzącą w konstrukcję latarni oraz wieńczący ją hełm, a także konstrukcję dzwonną. Badania wykazały, że XVII-wieczna konstrukcja kościoła zachowała się w 90 procentach!. Ściany wieńcowe mają jednorodny charakter, świadczący o oryginalności niemal całości korpusu kościoła. Wtórne elementy to uzupełnienia w ścianie zachodniej, wzmocnienie ściany północno-zachodniej lisicami oraz wejście w ścianie wschodniej. W trakcie badań natrafiono na dekoracyjne opracowanie pierwotnych odrzwi południowych (obecnie zasłoniętych przez podział zakrystii na kondygnację), w których bierwiono pełniło funkcję nadproża. Wartym odnotowanie jest również fakt, że konstrukcja więźby dachowej przetrwała niemal w pierwotnej formie, zyskując tylko miejscowe wzmocnienia. Natrafiono na znaczną ilość znaków ciesielskich i innych oznaczeń więźby dachowej. Wiele interesujących informacji, obrazujących tradycje budowlane i zastosowane przy budowie kościoła rozwiązania, jakie udało się rozpoznać w ramach przeprowadzonych badań architektonicznych, zostanie wykorzystanych w celu wyboru odpowiednich rozwiązań przy planowanym remoncie świątyni, skupiających się na poszanowaniu wartości zabytku.

Dawny kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, to świątynia o konstrukcji zrębowej, założona na planie ośmioboku z dostawioną od strony południowej zakrystią, korpusem nakrytym ośmiobocznym dachem, z ośmioboczną, ślepą latarnią zwieńczoną hełmem. Jej budowa w 1670 r. związana jest z fundacją Dietricha von der Marwitza, właściciela trzebulskiego majątku. Na przestrzeni wieków kościół ulegał nieznacznym przekształceniom, m.in. na przełomie XVII i XVIII w. dodano konstrukcję dzwonną, a w XVIII w. z inicjatywy Żychlińskich (ówczesnych właścicieli Trzebuli) dostawiono do kościoła lożę patronacką od zachodu i zakrystię ze schodami na poddasze od wschodu, w XIX w. wybudowano nową kruchtę (w miejscu wcześniejszej) i empory. Pokrycie dachu z gontu zastąpiono dachówką. Po 1945 r. kościół przystosowano do liturgii katolickiej poprzez m.in. usunięcie loży patronackiej, ołtarza ambonowego oraz redukcję empory zachodniej.

(A. Balcerowiak)