Zbierajmy plastikowe nakrętki, by pomóc Ani. Winogronka czekają

Społeczniczki z inicjatywy Konkret apelują do mieszkańców, by wsparli zielonogórzankę, cierpiącą na achondroplazję (niskorosłość). Operacja wydłużenia kończyn jest bardzo kosztowna. Rodzice Ani sami nie dadzą rady. Ale wspólnymi siłami na pewno uda się zebrać potrzebną kwotę. Im więcej w winogronkach znajdzie się plastikowych nakrętek, tym większa będzie radość wszystkich zaangażowanych w akcję osób. Nie mówiąc o bohaterce, która chciałaby zyskać większą samodzielność i uniknąć inwalidzkiego wózka.

Zbieramy plastikowe nakrętki!

Zbieranie plastikowych nakrętek jest najprostszym krokiem do włączenia się w pomoc potrzebującym dzieciom. Nie wymaga od nas żadnych nakładów finansowych, jedynie trochę chęci i zaangażowania. To nie tylko jedna z popularnych form niesienia pomocy innym, lecz także ochrona środowiska naturalnego. Nakrętki poddawane są bowiem recyklingowi.

O tym, że zbieranie plastikowych nakrętek ma sens świadczy konkretna pomoc osobom czy stowarzyszeniom. Niedawno informowaliśmy np. że mieszkańcy Sulechowa wrzucali nakrętki do pojemnika, ustawionego przy ratuszu. Z ich sprzedaży udało się zyskać ponad 2 tysiące złotych, które powędrowały do stowarzyszenia Dlaczego Nie. Fundusze pomogą w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.