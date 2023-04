"Zbrodnia na ludziach, zbrodnia na faktach". Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Zielonej Górze

W Zielonej Górze obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Następnie uczestnicy mszy przeszli pod obelisk Zbrodni Katyńskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów.

Wiceprezes Lubuskiej Rodziny Katyńskiej przypomniała historię obozów. W nieogrzewanych pomieszczeniach obozowych panował ścisk, brakowało wody i środków czystości, a ludzi zamęczały też pluskwy i wszy.

– Jeńcy spali na zestawionych piętrowych pryczach, często bez siennika, mimo to, do niektórych spraw podchodzili z humorem – relacjonowała Iwona Kordek. – Prowadzili działalność samokształceniową. Organizowali nielegalne odczyty i prelekcje. Prowadzili kursy języków obcych. Funkcjonowała nielegalna biblioteka. Zakładali chóry i zespoły. Wierzyli do końca, że wrócą do domów. Tak było do 3 kwietnia 1940 r. Wtedy zaczęła się likwidacja obozu jenieckiego. Codzienne transporty do lasu katyńskiego trwały do 20 maja.