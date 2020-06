Żeby taki manewr wykonać trzeba być wybitnie uzdolnionym. Parkingów jak na lekarstwo, a oni robią co chcą. Jak można tak parkować?

Ludzie uważają, że to lenistwo, a czasami zwykła złośliwość ze strony niektórych kierowców w regionie. Bo jak wyjaśnicie, że jedna osobówka może zająć prawie cały chodnik, czy nawet trzy miejsca parkingowe? W głowie się nie mieści? A jednak są to przykłady z naszego podwórka. Udowadniają to zdjęcia w tym materiale nadesłane przez Czytelników.

Ze znalezieniem miejsca parkingowego jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania niekiedy problemy mają nawet najlepsi kierowcy. "Bohaterowie" naszej galerii nie tracą czasu na szukanie odpowiedniego miejsca. Stają gdzie popadnie i często nie zwracają uwagi na znajdujące się obok znaki drogowe. "Żeby tak zaparkować, trzeba być wybitnie uzdolnionym" - komentują rozwścieczeni internauci. Zobacz galerię (35 zdjęć) W naszej galerii zdjęć znajdziecie wybrane obrazki przedstawiające źle zaparkowane samochody w województwie lubuskim. Wszystkie fotografie otrzymaliśmy od Czytelników. Mistrzowie parkowania - dajcie znać! Jeżeli zauważycie podobne przypadki, przesyłajcie zdjęcia na nasz adres mailowy lub w wiadomości na FB. Wspólnie stworzymy galerię lokalnych "mistrzów" parkowania. ZOBACZ TAKŻE: Lubuscy autodranie Wideo