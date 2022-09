Zielona Góra. Ależ widoki! Za osiedlem Leśnym zapiera dech w piersiach. Zobacz to wrzosowisko!

Wrzosy fioletowe, różowe, białe i czerwone

Rzeczywiście dziś zmieniło się podejście do tych roślin i nie tylko możemy je zauważyć na leśnych terenach czy na grobach, ale także w przydomowych ogródkach czy domach. Wrzosy dorastają do 15-60 cm wysokości. Najczęściej mają kolor fioletowy lub różowy, ale występują też wrzosy białe, a nawet czerwone. Kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne. Liście mają zielone, ale jesienią stają się one rudne, brązowe, czerwone… W środowisku naturalnym rosną na glebach wilgotnych, często tam, gdzie wykarczowano las i gleba jest słaba. Wiele osób z wrzosów robi suszone bukiety, które stanowią ozdobę przez cały rok.

Wrzosowiska nie tylko w Europie

Weronika Małecka nie tylko lubi zbierać grzyby. Chodzi do lasu, by podziwiać wrzosowiska. A tych w okolicach Zielonej Góry nie brakuje. Można je znaleźć m.in. za osiedlem Leśnym czy inaczej mówiąc nowo budowanym osiedlem Leśny Dwór.

Wrzosowiska znajdziemy najczęściej na skraju lasu, na ubogich, zwykle wilgotnych siedliskach. Nie tylko w Europie, ale i w Azji czy Afryce.

Warto więc w weekend wybrać się do lasu i zachwycić się roślinami, i zaśpiewać za Starym Dobrym Małżeństwem: "Ja cóż włóczęga niespokojny duch/ Ze mną można tylko/ Pójść na wrzosowisko/ I zapomnieć wszystko".

