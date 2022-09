Zielona Góra. Andrzej Troc: Moje prace są... okrutne. Pokazują to, o czym zapomnieć nie można

Nic nie jest proste ani łatwe w życiu. Nic nie jest białe i czarne. I to właśnie widać w tworzonych przez Andrzej Troca pracach. Surrealistycznych. Dlaczego właśnie taki sposób wyrażania siebie obrał zielonogórzanin? Bo to bunt przeciw konwencjom. A nie da się pokazać czego tak realistycznie, co siedzi głęboko w człowieku, powoduje gonitwę myśli i co ma wiele aspektów. Świat, człowiek nie jest przecież oczywisty…