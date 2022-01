Zielona Góra. Dziś ruszyły zapisy na półkolonie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Leszek Kalinowski

Półkolonie będą odbywać się w dwóch turnusach. Pierwszy rozpocznie się 17 i potrwa do 21 stycznia, a drugi od 24 do 28 stycznia. Limit miejsc na każdy turnus wynosi 25 osób. Mariusz Kapała Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ruszyły zapisy na półkolonie w czasie zimowych ferii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Co roku cieszą się one, czy to zimą czy latem, ogromnym zainteresowaniem. A kolejki na zapisy przypominały nam te z PRL-u. Teraz jednak zapisujemy się elektronicznie.