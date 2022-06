Zielona Góra, Hej, Winobranie, Gazeta Lubuska, czyli irysy Józefa Koncewicza

Józef Koncewicz jest zielonogórzaninem. Tu rozpoczęła się jego szkolna edukacja, tu skończył studia, tu pracował, założył rodzinę. Tu przeszedł na emeryturę…I jak wielu zaczął się zastanawiać, co z sobą zrobić, skoro nagle zyska się tyle wolnego czasu? Hmmm, emerytami zwykle kojarzy się działka. No to kupił.