Zielona Góra Jak świętować podwójny jubileusz miasta? Zgłoś swoją propozycję do Banku Dobrych Pomysłów

Jak będziemy świętować 800-lecie powstania miasta i 700-lecie uzyskania praw miejskich? ? To zależy także od Ciebie! Rusza Jubileuszowy Bank Dobrych Pomysłów. Zgłoś swoją propozycję, przecież to święto wszystkich zielonogórzan.

Mamy szczęście, że będziemy mogli uczestniczyć w podwójnym święcie miasta. Prezydent i pracownicy magistratu przygotowują ważne wydarzenia z nim związane. Będzie się wiele działo! Oficjalne obchody mają się rozpocząć we wrześniu, podczas Winobrania 2022, a zakończyć także we wrześniu, podczas Winobrania 2023. Ale wiadomo, że świętować możemy i przed, i po tym terminie.

Jubileusz Zielonej Góry - mieszkańcy podpowiadają, jak świętować

Żeby jubileusz odbił się echem, co to jest promocją miasta, ale przede wszystkim, by mieszkańcy byli zadowoleni z obchodów, miasto prosi zielonogórzan o podpowiedzi.

Każdy z nas może wysłać swój pomysł, opinię, podpowiedź do Jubileuszowego Banku Dobrych Pomysłów, który właśnie wystartował.

Prof. Czesław Osękowski, który stanął na czele komitetu obchodów podwójnego jubileuszu, zachęca mieszkańców do aktywności. I podkreśla, że program obchodów powinien być wypracowany przez nas wszystkich. Bo to nasze święto.

Prezydent Janusz Kubicki uważa, że podczas obchodów, powinno być jak najwięcej wydarzeń, które wskazali sami mieszkańcy.

Dzięki wysyłanym przez nas propozycjom, miasto będzie też wiedziało, ile pieniędzy potrzebnych będzie na wspólne świętowania.

Zielona Góra w przyszłym roku świętować będzie swoje 800-lecie, a rok później - 700-lecie nadania praw miejskich Mariusz Kapała

Konkurs dla organizacji pozarządowych na wydarzenia związane z jubileuszem Zielonej Góry

Bank Dobrych Pomysłów to jeszcze nie wszystko. Na początku roku ruszy konkurs dla organizacji pozarządowych. Mogą one zaproponować swoje pomysły, które przy wsparciu finansowym miasta, będą w stanie zrealizować. Niejednokrotnie okazywało się przecież, że organizacje mają bardzo dużo atrakcyjnych propozycji, ale przeszkodą są pieniądze… Teraz jest okazja, by włączyć się w program obchodów jubileuszu i wykonać to, o czym się od dawna marzyło. I co związane jest z Zieloną Górą, jej historią. Chodzi o imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe…

Niektóre z propozycji są już realizowane, jak choćby prace nad trzecim tomem historii Zielonej Góry. Przypomnijmy, że dwa poprzednie opracowane przez historyków z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dotyczyły historii do lat 80. ubiegłego wieku. Trzeci tom skończy się na czasach nam współczesnych.

Wyślij swoją propozycję na jubileusz Zielonej Góry

Zielonogórzanie wybrali też już hasło promujące jubileuszowe obchody. Swój głos oddało ponad 3 tys. osób. Mieszkańcy nadesłali ponad 30 propozycji. Komisja wybrała osiem. Najwięcej z nich, bo aż 1.432 głosy zdobyło hasło „Zielona Góra lecie obchodzi - wino się chłodzi”.

Jak zgłosić swój pomysł, który mogłoby wesprzeć finansowo miasto? Opisz swoją propozycje, określ szacunkowe koszty i kto mógłby to zadanie wykonać. Wyślij te dane na adres:[email protected], tel. 68 456 49 35, Sekretariat Obchodów 800 i 700-lecia, Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra.

- To bardzo dobry pomysł, że miasto pyta mieszkańców, jak zorganizować atrakcyjne jubileuszowe obchody. Przecież budżet obywatelski pokazuje, jakie wspaniałe pomysły mają mieszkańcy. Dzięki nim pojawiło się w mieście wiele potrzebnych, ułatwiających nam życie rzeczy. Nie mówiąc o tym, jak one upiększyły Zieloną Górą – podkreśla Iwona Narożna – Banaszyk, która np. chciałaby, by z okazji święta na wjazdach do miasta pojawiły się oryginalne witacze, zachęcające przejeżdżających przez nas region do odwiedzenia miasta.

