Zielona Góra. Lekarz z Gorzowa pomoże ratownikom medycznym z Zielonej Góry Leszek Kalinowski

System „Cyfrowy doktor” działa od ub. r. w Gorzowie. Lekarz – choć nie jest w karetce – poprzez konsolę operatorską i łączność satelitarną ma obraz tak, jakby był na miejscu i jest w bezpośrednim kontakcie z zespołami ratownictwa medycznego. Pomaga ratownikom podjąć decyzję. Tak ma teraz być także w Zielonej Górze Leszek Kalinowski, Archiwum pogotowia Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ratownicy medyczni z karetki pogotowia w Zielonej Górze będą mogli połączyć się zdalne z lekarzem w Gorzowie Wlkp., by przekazać zapisy z badań pacjenta. I by lekarz zdecydował o dalszym postępowaniu z pacjentem. To innowacyjny system w skali kraju, działa już na północy województwa. Teraz przyszła kolej na południe.