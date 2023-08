Zielona Góra: miasto chce oddać powiatowi muzea. Powód? Utajnienie informacji sprzed lat na temat składowiska w Przylepie

Ważna wiadomość między wierszami

W liście skierowanym do starosty Janusz Kubicki napisał m.in.: „Wniosek swój uzasadniam faktem, że podczas trwających kilka miesięcy prac przygotowawczych do połączenia miasta i gminy Zielona Góra miasto nie zostało poinformowane o wydaniu w 2012 r. zgody przez starostę na składowanie niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Wręcz przeciwnie, już po decyzji rządu o połączeniu, starosta wydał ponowną zgodę na ich składowanie (22 września 2014 r., na 10 lat, z rozszerzoną listą rodzajów odpadów), co zostało to zatajone podczas spotkania w dniu 09 października 2014 r. podzespołu roboczego ds. ochrony środowiska w ramach zespołu ds. przejęcia zadań prowadzonych przez Powiat Zielonogórski. Starosta nie podjął też żadnych działań po otrzymaniu wezwania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. do uchylenia przez powiat w trybie natychmiastowym zezwolenia na składowanie odpadów w Przylepie. Posiadana wiedza w tym zakresie spowodowałaby z pewnością odmowę przejęcia przez miasto ww. instytucji kultury lub zobowiązanie Powiatu Zielonogórskiego do przejęcia obowiązków związanych z likwidacją składowiska odpadów w Przylepie”.