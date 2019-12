ZIELONA GÓRA" Miasto kojarzyło się w Polsce z festiwalem? Czy nadal tak będzie? [ZDJĘCIA]

Nie tylko Maria Nowak-Karlicka uważa, że Zielona Góra piosenką i tańcem stoi.

- To nasza marka. Gdzie nie jestem w Polsce, a jeżdżę często, to wszędzie nas kojarzą z festiwalem - opowiada zielonogórzanka. - Ja wiem, że może nie wszystkim dobrze się kojarzą dawne festiwale piosenki radzieckiej, ale ja nie łączę muzyki z polityką. Mieszkańcy świetnie się bawili na tych wydarzeniach.

O festiwalu piosenki radzieckiej nikt już nie mówi. Po zmianie ustroju próbowano zastąpić go w mieście Festiwalem Zjednoczonej Europy, ale bez powodzenia. Kilka edycji się odbyło, lecz to wydarzenie kulturalne nie wpisało się na stałe do kalendarza muzycznych imprez w mieście.

Swego czasu festiwale „Pokój i Dobro” organizowali franciszkanie. Krystyna Warcaba wspomina, że i one miały swoją widownię.

-Chodziłam na nie z moimi sąsiadkami. Bardzo nam się podobało - mówi. - Szkoda, że już nie są organizowane.