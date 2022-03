Zielona Góra. Oceń i zmień budżet obywatelski. Wystarczy, że wypełnisz ankietę Leszek Kalinowski

Każdy z nas może mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał budżet obywatelski. Radny Paweł Zalewski zachęca mieszkańców, by do 20 marca wypełnili ankietę, dotyczącą tak ważnej sprawy. Ankieta dostępna jest na miejskiej platformie do konsultacji zielonagora.konsultacjejst.pl oraz na powiązanej z nią aplikacji mobilnej na smartfony TransparentneJST.