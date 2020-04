Emporium Club Żary. "Dom z papieru" i ekipa profesora w akcji. Wspominamy niezwykłą imprezę [zdjęcia]

Jesteś fanem serialu "Dom z papieru"? Obejrzałeś już czwarty sezon? My wracamy do wspomnień dzięki zdjęciom z Emporium Club w Żarach. Tak mieszkańcy Żar i okolic bawili się na imprezie zorganizowanej pod hasłem "Join the Professor's Gang" zaledwie kilka miesięcy temu. Byłeś na te...