ZIELONA GÓRA. Oszust czekał na swoją ofiarę w tłumie. Staruszka miała mu oddać 100 tys. zł [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jeden z policjantów zauważył w tłumie przechodniów mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło jego podejrzenia. Tzw. „policyjny nos” podpowiadał mu, że to właśnie może być oszust.

Staruszka chciała oddać oszustowi 100 tys. zł

- Policjant wiedział, że musi działać szybko, dlatego bez wahania zatrzymał mężczyznę, a gdy ten próbował się wyrwać, założył mu kajdanki. Wkrótce okazało się, że jego typowanie okazało się słuszne, bo to właśnie ten bezwzględny oszust czekał na swoją ofiarę – 81-letnią kobietę, która skłonna była oddać mu 100 tysięcy złotych oszczędności - informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Dzięki pomocy funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy przypadkowo znaleźli się w okolicy, zatrzymany mężczyzna - 19-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego - został przewieziony na przesłuchanie do komendy miejskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.