Zielona Góra. Pogromcy bazgrołów w akcji przy ulicy Godlewskiego. Gdzie następna? Można im podpowiedzieć!

Ekrany przy ulicy Zbyszka Golewskiego wyglądają teraz jak nowe. Szyby przezroczyste, przez co cała droga i okolica zmieniła swój wygląd.

- To była piękna akcja, Pogromcy bazgrołów, młodzież z V LO spisali się na medal. Mieszkańcy im bardzo za to dziękuję. Bo lepiej żyć w czystym zadbanym otoczeniu niż takim, obazgranym, zniszczonym – przyznaje Aldona Czerniawska z Zielonej Góry.