ZIELONA GÓRA. Ręce opadają. Kierująca zastawiła zjazd dla karetek na szpitalny oddział ratunkowy i… sobie poszła

Po lewej zjazd do głównej części SOR, a po prawej do obszaru urazowego i innych oddziałów. - Na zdjęciu tego nie widać, ale po prawej stronie jest rozkopana jezdnia, bo na terenie szpitala trwa instalacja ciepłociągów, więc nie można ustawić się pod innym kątem do zjazdu – pisze Robert Górski, na co dzień lekarz zielonogórskiego pogotowia ratunkowego i radny miejski. R. Górski zaznacza, że nie można było skręcić w lewo, bo ambulans, to bus o sporej długości, a nie mały samochód osobowy i „nie złamie się” w tak wąskim miejscu.