ZIELONA GÓRA - SULECHÓW. Most nad Odrą oddany do użytku. Kierowcy jeżdżą już bez zwężeń [ZDJĘCIA]

W piątek, 20 grudnia most w Cigacicach został w pełni oddany do ruchu. To świetna informacja dla kierowców. Od odcinku z Sulechowa do Zielonej Góry oraz z Zielonej Góry do Sulechowa jeździmy już bez zwężeń!

W okolicach mostu trwają jeszcze zabiegi kosmetyczne. Pracownicy usuwają tymczasowe oznakowanie, w miejsce którego staną właściwe znaki, odpowiednie dla odcinka drogi. Zobacz galerię (16 zdjęć) Przypomnijmy, że budowa drugiego mostu rozpoczęła się po wykonaniu odcinka S3 łączącego Zieloną Górę z Sulechowem. Zastąpił on tym samym obiekt z lat 80., który zwyczajnie nie spełniał wymogów dla drogi ekspresowej: zbyt wąskie pasy jezdni, brak pasów awaryjnych oraz ograniczony ruch pojazdów do 30 ton. Most po którym dziś się poruszamy ma 477 metrów długości, 11 metrów szerokości i mogą się po nim poruszać pojazdy o masie do nawet 50 ton. Koszt liczącego 18 kilometrów odcinka S3 między Sulechowem a Zieloną Górą wraz z mostem wyniósł blisko 299 mln zł. Rozbudowa trasy polegała na utworzeniu dwóch pasów ruchu do już istniejącej, dwupasmowej nitki. W efekcie trasa S3 obejmująca ten odcinek posiada obecnie cztery pasy ruchu, po dwa w każdą stronę. Na początku grudnia 2019 roku rozpoczęły się odbiory techniczne. Prace przy budowie dwóch mostów na Odrze trwały 3,5 roku. Za inwestycję odpowiedzialna jest firma Strabag. Tak wyglądała budowa mostu na S3: Czytaj także Drugą nitką S3 na moście w Cigacicach pojedziemy jeszcze w tym roku! [ZDJĘCIA]

