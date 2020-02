ZIELONA GÓRA. Takie transporty nie zdarzają się u nas co dzień. Karetka „N” zawiozła na lotnisko czteromiesięczną dziewczynkę [ZDJĘCIA]

W poniedziałek (10 lutego) karetka neonatologiczna zawiozła na lotnisko w Babimoście czteromiesięczną dziewczynkę. Stamtąd zabrał ją samolot pogotowia lotniczego. - Niemowlę wymaga specjalistycznej operacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Takich łączonych transportów wykonujemy zaledwie kilka rocznie (i z każdego punktu w województwie). Na lotnisko w Babimoście, czy Poznaniu wiezie dzieci wtedy nasza karetka "N" - informuje lek. med. Marzena Michalak-Kloc - szefowa naszej neonatologii. Rocznie karetka „N” pokonuje około 30 tys. km, a jej personel ratuje życie i zdrowie ponad 200 noworodków (w tym wcześniaków) urodzonych w lubuskich szpitalach. W akcji przewiezienia dziecka na lotnisko brali udział: Wojciech Baberowski - ratownik medyczny/kierowca, Mirosław Łokietek - kierowca, Dorota Borzdyńska - położna i Jolanta Chronowska - lekarz. Słowa uznania należą się załodze samolotu, która zdecydowała się na rejs przy takim wietrze. Przypomnijmy. Karetka neonatologiczna Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze jeździ od maja ub.r. To dar od Fundacji PGE Energia Ciepła, która przekazała szpitalowi na zakup ambulansu 300 tys. zł. Pojazd zastąpił wysłużony ambulans. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze jako jedyny w woj. lubuskim ma z NFZ umowę na taki specjalistyczny transport. Rocznie karetka „N” pokonuje około 30 tys. km, a jej personel ratuje życie i zdrowie ponad 200 noworodków (w tym wcześniaków) urodzonych w lubuskich szpitalach. W pierwszy kurs karetka wyjechała po malucha urodzonego w gorzowskim szpitalu, którego pilnie należało przewieźć do Poznania. Zobacz też: Nowa karetka do dyspozycji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze (08.02.2019)

