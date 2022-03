Zielona Góra. To wstyd! Napis I love Zielona zniszczony wulgarnymi napisami Leszek Kalinowski

To miał być wyraz miłości mieszkańców do swojego miasta. Atrakcja turystyczna dla gości. Miejsce wykonywania pamiątkowych zdjęć. A stało się to miejscem wstydu. Bo jak inaczej nazwać napis I love Zielona pobazgrany wulgaryzmami - mówi oburzona Jolanta Kucner, która zaprosiła gości na spacer po Winnym Wzgórzu.