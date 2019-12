Zielona Góra. Tomek to świetny mąż i wspaniały ojciec. By wygrać z chorobą, potrzebuje prawie milion złotych na leczenie! Pomożecie?

- Siedem lat temu zaczęło się tak, że idąc prostą drogą, miałem sztywniejsze nogi - opowiada Tomasz Guzowski. - By w ogóle iść prosto, musiałem opierać się o ścianę, o coś twardszego. W momencie, gdy pojawiły się pierwsze objawy, zostałem skierowany do neurologa. Pojawiło się podejrzenie, że to może być stwardnienie rozsiane.

Zielonogórzanin szybko pojechał do szpitala. I zaczęły się badania. Ale stwardnienie rozsiane wykluczono. A wyniki były dobre. Poszukiwania trwały. Myślano, że to może borelioza. Bo co może być przyczyną takiego sztywnienia nóg?

- Po postawieniu diagnozy okazuje się, że "sorry, ale nie ma lekarstw" - wspomina Tomek. - Jest taki film "Olej Lorenza". Bo na tę chorobę chorują też dzieci. Niestety, po 4-5 latach już umierają. Wersja "dorosła" choroby jest trochę inna. Natomiast jest ten sam objaw. I właśnie rodzice tego chłopca, Lorenza, wymyślili olej. Ja go przyjmuję. On działa tak, że te bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, uszkadzające te wszystkie nerwy i to, co jest w organizmie, rozkłada we krwi. Natomiast mamy barierę krew-mózg. On do mózgu nie dotrze. Jest postęp tej choroby, a sygnał z mózgu do nóg idzie wolniej.

U osób, u których choroba już się rozwinęła, olej nie jest do końca skuteczny. Nie leczy przyczyn, ale jedynie spowalnia jej postęp.

Dodatkowo Tomkowi mocno dokucza spastyka (wzmożone napięcie mięśni), pęcherz nadreaktywny, choroba Addisona. Jego mięśnie z dnia na dzień są coraz słabsze.