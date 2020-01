Zielona Góra. W kociej kawiarni napijesz się kawy i pogłaszczesz… zwierzaka. Niebawem otwarcie. Byliśmy w środku! Zobaczcie! [ZDJĘCIA]

- Pomyślałam, że to dobry pomysł, by połączyć działalność gospodarczą z pomocą kotom i osobom z trudnościami na rynku pracy – mówi A. Kokawska-Tadra. Bo w kawiarni zatrudnienie znajdzie też osoba zagrożona wykluczeniem społecznym...

- Myślałam, co bym chciała tak naprawdę robić, co sprawiałoby mi przyjemność – mówi. – I właśnie wpadłam na pomysł kawiarni. Złożyłam wymówienie w pracy, zaczęłam działać.

A jak to z kotami było? Wszystkie są znajdami. – Jedne znalazłam w komórce na wsi, drugie rodzeństwo zostało znalezione przez moją siostrzenicę w polu – wyjaśnia pani Aneta. - Ktoś je wyrzucił, miały chore oczy, zostały już wyleczone. A najmłodszą z ekipy, Kulkę, znalazł mój szwagier nocą na parkingu.

Jest więc Kulka, Lucek, Lotka, Róża i Frytka. Pięć młodych kotów, które łaszą się do człowieka, jak tylko przekroczy się próg kawiarni. I bez pardonu zaglądają do torebek, czy… wchodzą na kolana. W końcu kawiarnia to ich dom. Tutaj mają swoje legowiska. Czują się jak u siebie. To my jesteśmy u nich gośćmi.

Chcesz przyjść? Uszanuj regulamin!

- A goście, odwiedzający kawiarnię, muszą respektować obowiązujący w niej regulamin – mówi pani Aneta. – Przede wszystkim kierować się dobrem kotów.