Zielona Góra. Winobranie 2022. Vito Bambino dał czadu na winobraniowej głównej scenie. Zobacz, jak się bawiliśmy razem z nim

Vito Bambino, czyli Mateusz Dopieralski urodził się w 1988 roku w Katowicach. Ale w wieku dwóch lat wyjechał z rodzicami do Niemiec. Tam zdobywał nie tylko ogólną wiedzę w szkole, ale i rozwijał swoje artystyczne pasje. Został aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym, muzykiem. W 2011 roku otrzymał nagrodę teatralną młodych aktorów Puck w Kolonii. Grał w serialach i filmach kinowych.

Po dwóch latach przerwy znów na Winobraniu będzie korowód. I to jaki!

Zielona Góra szykuje się do Winobrania. Dekoracje już są, domki winiarskie postawione

Artysta ma podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Jest żonaty i ma syna.

- Cenię go za to, co tworzy. I jak śpiew. Fajnie, że po polsku, chociaż mógłby przecież pójść bardziej w niemiecką stroną – mówi jego fanka Monika, która przyjechała na koncert z Głogowa. A jej koleżanka Kinga dodaje: - Jego album „Poczekalnia” jest debeściarski. Dlatego tu jestem…

Artysta śpiewa też z innymi polskimi wykonawcami np. w duecie z Sanah (Ale jazz).