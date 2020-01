Zielona Góra. Wydział komunikacji pęka w szwach chyba każdego dnia. Czy miasto zdecyduje się na przeprowadzkę wydziału do nowej siedziby?

- Czy długo czekałem? Czekam cały czas – mówi z uśmiechem spotkany na miejscu Paweł Janas. – Ale spokojnie, przyjechałem chwilę temu. Mam 57 numerek. Rzadko kupuję samochody, ale ostatnio jak byłem, to poszło szybko. Załatwiłem wszystko może w dziesięć minut? Dzisiaj? Nie wiem, jak to będzie.

Mieszkańcy nie mają często pretensji do urzędników. Podkreślają, że ci robią wszystko, by sprawy przebiegały sprawnie. Problemem według nich jest za mało stanowisk. Ostatnio na profilu społecznościowym „Hejted - Zielona Góra” jeden z internautów wrzucił fotografię, jak mieszkańcy w kolejce do wydziału ustawiają się od wczesnych godzin rannych, jeszcze przed wschodem słońca…

Wiele miało się zmienić, problem z wydziałem komunikacji pozostał

Jeszcze w sierpniu minionego roku zielonogórski magistrat informował nas, że planowana jest wyprowadzka redakcji Telewizji Polskiej z budynku przy ul. Sienkiewicza 8a i dostosowanie pomieszczeń przez nią zajmowanych pod potrzeby wydziału komunikacji. Redakcja telewizji ma już nową siedzibę. A kolejki w wydziale wciąż się zdarzają…

- Ta siedziba, która jest przy ul. Sienkiewicza, nie wystarczy – przyznaje szczerze prezydent Janusz Kubicki. – Chcemy stworzyć gdzieś nowy wydział komunikacji. Rozważamy różne warianty, bo nie mamy innego wyjścia. Czy będziemy to wynajmować, czy kupować budynek, czy może budować nową siedzibę. Musimy to zrobić. Mimo tego, że redakcja się wyprowadziła, to ten obiekt nam nie wystarczy. Liczba samochodów, które są rejestrowane, jest przeogromna.

Prezydent zauważa, że nic nie wskazuje, by ta tendencja się odwróciła. - Myślimy o zmianie siedziby wydziału komunikacji, by był większy – mówi J. Kubicki. W tym roku muszą zapaść konkretne decyzje. Bo drobny remont w siedzibie przy Sienkiewicza sprawy nie rozwiąże. A nie ma dnia, by kolejek tu nie było. – Proste i logiczne jest to, że jest za mało stanowisk – zauważa prezydent. - Przy Sienkiewicza jest też problem z parkowaniem. Archiwum nam się również nie mieści. Stąd rozważamy inny wariant.