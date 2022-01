Zielona Góra. Zespoły powalczą o Winobranie 2022, by rozpocząć świętowanie 800-lecia miasta. Pomysłów na obchody nie brakuje

Prof. Czesław Osękowski, który stanął na czele komitetu obchodów podwójnego jubileuszu, zachęca mieszkańców do aktywności. I podkreśla, że program obchodów powinien być wypracowany przez nas wszystkich. Bo to nasze święto.Prezydent Janusz Kubicki uważa, że podczas obchodów, powinno być jak najwięcej wydarzeń, które wskazali sami mieszkańcy. Stąd też liczne konkursy czy Bank Dobrych Pomysłów.

Zmierzą się na scenie, by wywalczyć występ podczas Winobrania 2022

Rusza także kolejna edycja Wygraj To! Od 2 lutego co jakiś czas w sali Hydro(za) gadka wystąpią zespołu, które powalczą i występ na winobraniowej scenie podczas oficjalnego otwarcia obchodów 800-lecia miasta. Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich do udziału w koncertach (wstęp wolny!) oraz oglądania ich online na profilu FB oraz Youtubie. I tak 2 lutego o godz. 19.00 wystąpi poetycka Chuda Wiedźma, 25 lutego o 19.00 Roadhouse – młode lubuskie trio przypomni nam lata świetności rocka. Natomiast 18 marca, także o 19.00, zaprezentuje się kilkunastoosobowa grupa z Wiechlin – Fajna Ferajna, grająca muzykę folkową. 22 kwietnia (oczywiście o 19.00) wystąpi zespół Gra Sów, który na swym koncie ma ważne sukcesy m.in. laureat na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej im. Jacka Kaczmarskiego w Poznaniu. 20 maja – jak zwykle o 19.00 – zapanowano zaś występ zespołu Atawizm. Muzycy łączą elementy rocka progresywnego, piosenki literackiej i muzyki klasycznej.

Każdy może zgłosić swój pomysł na obchody 800-lecia Zielonej Góry

Mieszkańcy zaangażowali się też w konkursach na logo i hasło obchodów podwójnego jubileuszu, a także zgłaszają wiele ciekawych propozycji w ramach Jubileuszowego Banku Dobrych Pomysłów. Możne je przekazywać na adres: [email protected], tel. 68 456 49 35, Sekretariat Obchodów 800 i 700-lecia, Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra. Wśród już zgłoszonych propozycji są m.in. te dotyczące postawienia na Winnym Wzgórzu ławeczki poświęconej Grzegorzowi Zarugiewiczowi, pionierowi, dzięki któremu tradycje winiarskie miasta nie zaginęły. Inna propozycja to widowisko telewizyjne z okazji jubileuszu miasta i 55-lecia pracy artystycznej Maryli Rodowicz pod haslem„Tu wszystko się zaczęło…”. Królowa polskiej piosenki urodziła się w Zielonej Górze i w zeszłym roku została honorową obywatelką miasta. Widowisko mogliby poprowadzić związani z Zieloną Górą znani dziennikarze czy prezenterzy, nasi ambasadorowie.

Inne pomysły? PTTK proponuje, by to właśnie w Zielonej Górze zakończyć zakończenie 63. Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy PTTK, Norwid - zakupu od Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu brakujących roczników „Grünberger Wochenblatt”, Stowarzyszenie Dobry Start – zorganizowanie 17 pikników kulturalnych w 17 przyłączonych do miasta sołectwach. Na imprezach można by się zapoznać z historią dzielnicy Nowe Miasto i ważnymi postaciami związanymi z tym rejonem miasta.

Organizacje pozarządowe mogą liczyć – w ramach konkursu – na dofinansowanie ich pomysłów związanych z podwójnym jubileuszem miasta.

