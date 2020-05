Zielona Góra. Żurawie przy ul. Anny Jagiellonki. Tak budowane są nowe bloki!

Nowe osiedle w Zielonej Górze

W ostatnich dniach byliśmy w pobliżu miejsca budowy przy ul. Anny Jagiellonki. Choć teren jest dosyć szczelnie otoczony, to gołym okiem widać, że prace są już w dosyć zaawansowanym stadium. Według informacji na stronie dewelopera, roboty budowlane w tzw. etapie B, mają się zakończyć do września 2021 roku. Wtedy to przyszli mieszkańcy będą mogli wprowadzić się do nowych lokali, których metraż ma wachać się od 29 m² do 73 m². Jedną z ciekawostek jest fakt, że na przyszłym osiedlu ma znaleźć się punkt do ładowania samochodów elektrycznych.