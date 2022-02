Zielonogórska patomorfologia otrzymała Certyfikat Międzynarodowej Organizacji EMQN

Jak informuje na swojej stronie fb Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Zakład Patomorfologii został wyróżniony Certyfikatem Międzynarodowej Organizacji EMQN jako pierwszy w regionie. To wynik przeprowadzonej kontroli jakości.

Przyspieszona diagnostyka pacjentów

Przyznany Certyfikat to krótsza droga diagnozowania pacjentów, którzy chorują na pewien podtyp nowotworu płuc i dobrać indywidualnie leczenie. Jak informuje na stronie dr n. med. Roman Monczak, kierownik zakładu, specjalista onkolog-radioterapeuta i specjalista patomorfolog, materiał pobrany od pacjenta wysyłany był do diagnozy aż do Krakowa, a na wyniki czekano ponad trzy tygodnie.

WIDEO: Modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze - co dalej?