Zjednoczeni krwią, czyli mundurowi z całego województwa połączyli siły w Zielonej Górze, by oddać jak najwięcej bezcennego płynu. [ZDJĘCIA]

W czasie wakacji krew jest jeszcze bardziej potrzebna niż o innej porze. Bardzo wiele osób wyjeżdża na urlopy, dochodzi do większej liczby wypadków. Zwłaszcza u nas, na pograniczu. Co roku, by zgromadzić więcej krwi organizuje się wiele akcji. Między innymi przez wiele lat w Kostrzynie, na największym festiwalu rockowym w Polsce, udawało się zebrać wiele krwi, dzięki czemu można było nadrobić braki tego bezcennego płynu.