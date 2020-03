Złamał zasady podczas derbów w Zielonej Górze. Dostał zakaz stadionowy

Zielona Góra. Młodzi już wiedzą, kiedy zgłosić się na SOR

Studenci medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim i pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze, zaprosili licealistów na inaugurację akcji: SOR(RY), tu ratuje się życie. Wszystko po to, by mieszkańcy wiedzieli kiedy i w jakich przypadkach zgłaszać się na SOR. Wc...