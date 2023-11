Zmarł znany zielonogórski proboszcz. To on budował kościół parafii pw. Ducha Św.

Ks. Grzybek urodził się 27 lutego 1939 r. W Poznaniu. Po wojnie jego rodzina przeprowadziła się do Gubina. Przygotowanie do stanu kapłaństwa rozpoczął w Niższym Seminarium Duchownym we Wschowie, a następnie w Gorzowie Wlkp. Jak czytamy w komunikacie kurii, “W trakcie studiów w latach 1961 - 1963 został powołany do odbycia przymusowej służby wojskowej”.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 r. z rąk biskupa Wilhelma Pluty. Kolejno pracował w parafiach w Czarnem, w Zielonej Górze: Najświętszego Zbawiciela, św. Jadwigi Śląskiej, Narodzenia NMP, w Nowej Soli, a także w Ługach, gdzie w latach 1976 - 1981 był proboszczem.

1 lipca 1981 r. otrzymał zadanie wybudowania kościoła przy ulicy Bułgarskiej w Zielonej Górze. Po kilku miesiącach otwarto tam kaplicę, z której korzystali wierni powstającego na zachodzie miasta osiedla. Równolegle trwały prace budowlane przy budowie głównej świątyni. 16 października 1984 r. oficjalnie utworzono parafię pw. Ducha Św., której ks. Grzegorz Grzybek został pierwszym proboszczem.