Znamy datę otwarcia Kaczego Dołu. Atrakcji nie zabraknie. Sprawdź, co tam będzie można robić!

Kaczy Dół zmienia się nie do poznania. Wszystko wskazuje na to, że dawne miejsce rekreacyjne, znów zapełni się mieszkańcami jeszcze w te wakacje. Większość zaplanowanych tam atrakcji jest już gotowych. Zielonogórzanie nie kryją z tego powodu zadowolenia.

Krystyna Paduch-Sobczak pamięta, że jako mała dziewczynka często bawiła się na Kaczym Dole. To było ciekawe miejsce nie tylko dla młodego człowieka. Z czasem jednak obiekt wyglądał coraz gorzej, stał się betonową pustynią.

Kaczy Dół niszczał, aż żal było patrzeć

- Żal było patrzeć, jak tak fajne miejsce, z którym mam tyle wspaniałych wspomnień, niszczeje – przyznaje pani Krystyna. – Teraz bardzo się cieszę, że znów będzie przyciągać tu wielu ludzi. Ja z pewnością tam zawitam. Już planujemy z koleżankami zorganizować tam spotkanie dawnej paczki z podwórka.

Mieszkańcy od dawna zabiegali, by coś zrobić z Kaczym Dołem. Stąd zgłaszali pomysły jego zagospodarowania do budżetu obywatelskiego. W rezultacie połączono dwa zwycięskie projekty - budowa toru speedrowerowego oraz bike parku - profesjonalnego pumptracku do jazdy na rowerach, deskorolkach i hulajnogach. Miasto postanowiło dołożyć jeszcze 500 tys. zł i zapytać zielonogórzan, jakie atrakcje jeszcze by widzieli w Kaczym Dole? W tej sprawie odbyły się konsultacje społeczne. Teraz inwestycja a ponad 2 mln zł obiega końca i wygląda na to, że jeszcze w te wakacje nie tylko pani Krystyna będzie mogła się tam spotkać z koleżankami.

W Kaczym Dole nie zabraknie atrakcji dla młodych i starszych mieszkańców miasta Jacek Katos

Stojąca woda opóźniła prace w Kaczym Dole

Co prawda, były pewne opóźnienie spowodowane tym, że na terenie budowy stała woda, ale udało się rozwiązać problem i prace w wykonaniu firmy Taurus idą pełną parą.

- Początkowo wykonawca miał czas do 30 maja. Ale wiadomo jak długa była zima, jak deszczowa była wiosna. Tu zrobiła się wielka woda. Trzeba było więc wykonać dodatkowe roboty, by zapobiec w przyszłości takim zdarzeniom, tzn. zamontować drenaż, wymienić grunt na ponad metr – mówi radny Filip Czeszyk, który razem z Pawłem Wysockim, zaangażował się w projekt na Kaczym Dole.

– Będą zielone tereny rekreacyjne, łąki kwietnie. Na tym zależało starszym mieszkańcom osiedla. Cieszyli się, że zwijamy stąd stary, zniszczony asfalt. Będą ławki, huśtawki dla dorosłych – podkreśla radny.

Nowy termin zakończenia prac to 25 lipca. Niebawem odbędą się nasadzenia i położona zostanie trawa, która musi się zakorzenić, by można było korzystać z zielonej powierzchni rekreacyjnej. Stąd trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego Kaczego Dołu odbędzie się 4 sierpnia br. Jacek Katos

Otwarcie Kaczego Dołu na zakończenie wakacyjnej imprezy - Kaczy Hood

Jak dodaje Filip Czeszyk – oficjalne otwarcie odbędzie się 4 sierpnia, podczas zakończenia Kaczego Hoodu – tradycyjnych wakacyjnych warsztatów dla młodych. .I właśnie na to wydarzenie, które odbędzie się już w czasie lata po raz szósty, radny zaprasza młodych mieszkańców miasta.

- Warsztaty deskorolkowe, graffiti jak zawsze są za darmo. Ale obowiązują zapisy. Czekamy na was od 31 lipca do 4 sierpnia! – zachęcają Filip Czeszyk, Paweł Wysocki oraz beatbokser i raper Radosław Rademenez Blonkowski. – Dzieciaki muszą aktywnie i ciekawie spędzać wakacje. Co w programie? W tym roku będzie można podkręcić skille lub nauczyć się podstaw jazdy na deskorolce i graffiti. Oficjalne otwarcie zmodernizowanego Kaczego Dołu odbędzie się 4 sierpnia br. Jacek Katos