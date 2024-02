Znany gangster Lelek zginął we Wschowie. Poniósł śmierć podczas próby zatrzymania przez CBŚP

AKTUALIZACJA, środa, godz. 15.30

Informację o tym, że nie było to samobójstwo, podało w środę radio RMFM. "Nie ma żadnych przesłanek, by twierdzić, że podawana wczoraj wersja o samopostrzeleniu się podejrzanego jest nieaktualna" - usłyszał dziennikarz stacji.

Z ustaleń śledczych ujawnionych przez radio wynika, że 56-latek oddał strzał na klatce schodowej domu, gdy policjanci starali się sforsować drzwi na klatkę. Znaleziono też broń.

W czwartek planowana jest sekcja zwłok 56-latka. Radio podaje, że będą też zlecone ekspertyzy balistyczne, które mają potwierdzić, jak doszło do postrzelenia.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przyszli we wtorek rano do jednego z domów we Wschowie. Mieszkał tam pięćdziesięciosześciolatek, którym miał zostać zatrzymany w sprawie zabójstwa z lat dziewięćdziesiątych. Gdy funkcjonariusze próbowali dostać się do mieszkania podejrzanego, za drzwiami usłyszeli strzał.