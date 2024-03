Seryjny włamywacz z Zielonej Góry w rękach policji. W środku nocy buszował w kawiarni

Monitoring miejski pomógł w ujęciu sprawcy

Policjanci z Zielonej Góry otrzymali zgłoszenie o włamaniu do sklepu odzieżowego. Dzięki zapisom z miejskiego monitoringu, udało im się ustalić rysopis sprawcy i rozpocząć poszukiwania.

- Funkcjonariusze zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi na jednej z ulic. Postanowili go wylegitymować, zwłaszcza że ten na widok mundurowych, nagle przyspieszył i zaczął się nerwowo zachowywać. Gdy do niego podeszli zauważyli, że mężczyzna jest zakrwawiony, dlatego zatrzymali go do wyjaśnienia. Wiedzieli, że sprawca włamania, próbując dostać się do wnętrza sklepu. Wybił szybę i się skaleczył – poinformowała podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.