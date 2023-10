Znicze, które stawiamy na grobach, najpewniej pochodzą z... Lubuskiego

CIECH Vitro, spółka z Grupy CIECH, jest obecnie polskim liderem w segmencie produkcji lampionów, produkując je od 30 lat. Oznacza to, że niemal co drugi spośród szklanych zniczy, które tradycyjnie — w okolicach 1 listopada — zapłoną na tysiącach cmentarzy w Polsce, składa się ze szklanych lampionów pochodzących z zakładu produkcyjnego w lubuskiej fabryce Grupy CIECH.

Lubuska fabryka Grupy Ciech jest w Iłowej

Znicze są produktami popularnymi i kupowanymi głównie w Polsce i w niektórych krajach Europy Środkowej. CIECH Vitro koncentruje więc swoją działalność właśnie w tym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku krajowego. Chociaż dla klientów końcowych szczyt sprzedaży przypada na przełom października i listopada, to okresem najwyższej aktywności dla producentów lampionów jest drugi i trzeci kwartału roku. Produkt CIECH trafia wtedy do producentów wytwarzających kompletne znicze, które finalnie, najczęściej blisko Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, trafiają na nekropolie.

Wzory indywidualne i standardowe

Co wpływa na cenę lampionu do zniczy

Wielkość krajowego rynku szklanych lampionów do zniczy szacowana jest obecnie na ok. 180 mln sztuk rocznie. Liderem tego rynku od wielu lat jest Grupa CIECH, której spółka CIECH Vitro wykazuje wysoki potencjał produkcyjny, a także wyróżnia się różnorodnym asortymentem, odpowiadającym na potrzeby klientów. – Wybór naszych klientów niezmiennie determinuje cena, a ta jest wypadkową wielu składowych. Gaz pozostaje największym czynnikiem kosztotwórczym, ale w tym roku znaczenie miała również inflacja. Zauważyliśmy jednak, że po czasie pandemii oferenci na rynku zaczęli wracać do zainteresowania znanego z lat wcześniejszych – mówi Rafał Czubiński, prezes zarządu CIECH Vitro. Dla klientów liczą się przede wszystkim walory estetyczne lampionu oraz właściwości fizyczne produktu – w tym stopień przezroczystości szkła, a także jego wytrzymałość na wysoką temperaturę i odporność na pękanie.

CIECH powstał na bazie Żagańskich Hut Szkła

CIECH Vitro to lider polskiego rynku szklanych lampionów do zniczy. Jest również jedynym w Polsce wytwórcą słoi typu Clip Top ze szklaną przykrywką i zamknięciem zatrzaskowo-klamerkowym. Zakład wyposażony w nowoczesne linie produkcyjne zlokalizowany jest w Iłowej, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Spółki, która zatrudnia ponad 190 wykwalifikowanych pracowników, pełniąc ważną rolę na gospodarczej mapie woj. lubuskiego.

CIECH Vitro powstał w 1988 roku na bazie Żagańskich Hut Szkła, które były trzecią co do wielkości hutą szkła opakowaniowego w Polsce, działającą nieprzerwanie od połowy XX wieku.