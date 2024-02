Pamiętamy, nie zapomnimy. Zielonogórzanie na Marszu Pamięci w 79. rocznicę Marszu Śmierci

Musimy pamiętać o Marszu Śmierci

Zdaniem Andrzeja Kirmiela, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, to jest jedna z najważniejszych dat w 800-letniej historii Zielonej Góry, która w tym momencie splata się z historią powszechną. Musimy o takich dramatach zawsze pamiętać, by już nigdy się nie powtórzyły.

- Za rok, gdy będzie okrągła rocznica tych wydarzeń, powinniśmy zorganizować Marsz Pamięci o większym zasięgu, połączony z konferencją naukową – dodaje Andrzej Kirmiel.

Więźniarki, które przeżyły koszmar, wspominały, że obóz w Zielonej Górze był czysty i nowoczesny, przez szklany dach świeciło słońce. W otoczeniu były winnice. Fabryka też była nowoczesną. W takich warunkach rozgrywał się dramat kobiet, które przypominały kościotrupy bez zębów, które wypadły lub zgniły… Okrucieństwo w pięknej scenerii.

- Dobrze, że pamięć o tych wydarzeniach jest kultywowana, że różne organizacje się tym zajmują. A wielu zielonogórzan dziś nie wie, że w mieście istniał obóz pracy przymusowej i później obóz koncentracyjny. To bardzo ważne, by tę wiedzę dalej krzewić – mówi Aleksandra Mrówka Łobodzińska, autorka książki „One szły do maja”, która pracuje nad doktoratem i obiecuje, że będzie ciąg dalszy wydanej dwa lata temu książki. - Jestem na etapie badań. Muszę zweryfikować ponad cztery tysiące dokumentów.

Dramat uwięzionych kobiet rozpoczął się w styczniu 1945 r., kiedy wspólnie z przybyłymi do obozu 28 stycznia 1945 r. węgierskimi Żydówkami z obozu w Sławie (Schlesiersee I) wyruszyły dzień później w jeden z najdłuższych i najtragiczniejszych marszów śmierci II wojny światowej. Kobiety podzielono na dwie grupy. Żydówki węgierskie i około 500 polskich skierowano do Bergen-Belsen. Po dojściu do Jüteborgu kobiety te transportem kolejowym przewieziono do obozu. Druga grupa, składająca się z 400 polskich Żydówek i około 900 Żydówek z obozu w Sławie (Schlesiersee II) została skierowana przez Drezno i Saksonię do Helmbrechts w północnej Bawarii...

Dwie trasy marszu, liczące 500 i 800 kilometrów, pełne były cierpienia, strachu, głodu, zimna i śmierci.