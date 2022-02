Zostawił numer telefonu w internecie, a później... stracił pół miliona złotych! Uważajcie na oszustów

Oszuści w Lubuskiem

- W ostatnim czasie mundurowi przyjęli zawiadomienie od mieszkańca Zielonej Góry, który został oszukany w perfidny sposób – przestępcy przekonali go, że może bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze w transakcje giełdowe, dzięki którym w krótkim czasie zarobi duże pieniądze - przekazuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Do zielonogórskich policjantów codziennie zgłaszają się osoby, które powiadamiają, że padły ofiarami różnych oszustw. Niestety sposoby i metody, jakimi posługują się cyberprzestępcy są coraz wymyślniejsze i powodują, że osoby w różnym wieku dają się nabrać i tracą swoje pieniądze.

Wystarczyło zostawić numer

Jak opowiedział policjantom mężczyzna, w listopadzie ubiegłego roku, przeglądając Internet zauważył ciekawą informację o tym jak szybko i dużo zarabiają różni celebryci. Mężczyzna zainteresował się ofertą i postanowił to sprawdzić. W tym celu podał swój numer telefonu, a po pewnym czasie zadzwonił do niego „konsultant”, który w opowieściach roztoczył przed nim wizję zarobku dużych i szybkich pieniędzy. Aby zacząć zarabiać, pokrzywdzony miał zainstalować aplikację AnyDesk oraz zakładać konta na różnych platformach inwestycyjnych. Fałszywy doradca dzwonił do niego oferując zawsze pomoc przy zakładaniu kont lub kontaktował się za pomocą komunikatora internetowego. Mężczyźni – klient i doradca – nigdy się nie spotkali.