13 października - ważny dzień dla wiernych Kościoła Katolickiego. Ta modlitwa przetrwała wieki WIDEO

– Staramy się rozpropagować tę modlitwę, żeby jak najwięcej osób modliło się tak, jak Maryja prosi: „nie wypuszczajcie różańca z ręki i módlcie się na różańcu” – podkreśla pani Elżbieta, której mama i babcia również były zelatorkami żywego różańca. – Jak przeprowadziłam się do Zielonej Góry, to kiedy powstawała nasza parafii, pierwsze były nabożeństwa odbywały się przy ul. Wiśniowej w takim małym domku. Tam była taka jedna salka. Chodziłyśmy tam na różaniec i taka jedna sąsiadka powiedziała: „a ja widzę że pani tak codziennie przychodzi na różaniec, ja panią zapiszę do naszej wspólnoty”. Powiedziałam, że chętnie. To nie był dla mnie obcy temat, bo po prostu z domu rodzinnego wyniosłam, że różaniec jest ważny. Modlimy się na nim i pomaga nam. A Maryja obdarza nas różnymi łaskami.