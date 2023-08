15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem?

Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu?

Potwory z jezior – prawda czy mit? Fascynujące legendy i atrakcje turystyczne

Nessie nie jest jedynym potworem, zamieszkującym jeziora Europy. W galerii zebraliśmy dla was aż 15 europejskich akwenów, w których podobno spotkać można dziwaczne bestie, w tym żółwio-świnię i kociogłowego węża. 4 z tych dziwnych jezior znajdują się w Polsce - czy odważycie się je odwiedzić?



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. StaraBlazkova, CC BY-SA 3.0, zdjęcie ilustracyjne Fascynują was opowieści o wodnych potworach, czających się gdzieś na dnie jezior, tak głęboko, że nie sposób ich dostrzec? Historie o bestiach, które wyłaniają się znienacka z wody, by pożerać ludzi i zwierzęta? Albo relacje świadków, którzy tylko z oddali dostrzegli niezwykłe stworzenia, nieznane nauce, i w ten sposób na krótko zetknęli się z nieznanym? Jeśli tak, nie jesteście ani pierwsi, ani odosobnieni. Ludzie od wieków opowiadali sobie przerażające i niezwykłe historie o morskich wężach, gigantycznych rybach i innych dziwacznych mieszkańcach głębin. Wszędzie tam, gdzie woda jest głęboka, a dno spowija wieczny mrok, ludzka wyobraźnia bez wahania umieszcza potwory wszelkich kształtów i rozmiarów.

Ale czy to tylko wyobraźnia? Na całym świecie tysiące entuzjastów poszukuje dowodów na to, że potwory z legend żyją naprawdę. Tzw. kryptozoolodzy starają się dowieść, że maszkary, którymi matki straszą dzieci od niepamiętnych czasów, to tak naprawdę przedstawiciele jakichś dziwnych ginących gatunków, ślepych uliczek ewolucji lub rzadkich mutacji. Może więc jednak potwory istnieją naprawdę i można je zobaczyć, a współcześnie także sfotografować i nagrać? Ta idea przyświeca nie tylko kryptozoologom, ale też wielu turystom, którzy chętnie odwiedzają miejsca owiane legendami o potworach. Lokalni mieszkańcy często wychodzą naprzeciw zainteresowaniu gości i organizują cały przemysł turystyczny wokół starych (lub nawet całkiem nowych) opowieści o potworach.

A może by w najbliższy weekend zrezygnować z rowerów i zwiedzania zabytków, i zamiast tego zapolować na potwory? To da się zrobić!

Weekendowa wycieczka w poszukiwaniu potwora z Loch Ness

Ważnym ośrodkiem turystyki stał się najsłynniejszy potwór z jeziora na świecie, Nessie, zamieszkująca podobno szkockie Loch Ness. Nessie to prawdziwa gwiazda regionalnej turystyki, przyciągająca do Szkocji ciekawskich z całego świata. Już niedługo łowcy potworów zorganizują największe od dekad poszukiwanie Nessie, a do udziału zaproszeni są wszyscy chętni. Poszukiwanie organizuje zespół entuzjastów kryptozoologii, Loch Ness Exploration, z bazą w miejscowości Drumnadrochit, gdzie w 1933 r. miało miejsce słynne spotkanie z potworem, a dziś działa całe centrum turystyczne i hotelowe. Poszukiwanie planowane jest na ostatni weekend sierpnia 2023 (26-27). Profesjonalni łowcy potworów przeszukają jezioro za pomocą dronów z kamerami na podczerwień i hydrofonami do nasłuchiwania dźwięków z głębin. Mogą im towarzyszyć turyści: zorganizowane zostaną dwa rejsy dla gości, każdy trwający po 90 minut, w czasie których będzie można przyglądać się z bliska poszukiwaniu Nessie. Takie rejsy to oczywiście okazja, by stać się naocznym świadkiem epokowego odkrycia – przywilej wart 45 funtów za bilet.

Potwory starsze od turystyki

Nessie jest z powodzeniem wykorzystywana przez przedstawicieli branży turystycznej, ponieważ jest starsza od turystyki. Opowieści o potworze z Loch Ness sięgają całe wieki wstecz i przez to wydają się bardziej wiarygodne, a przynajmniej bardziej romantyczne, niesamowite i pociągające. Pierwsze wzmianki o dziwnym stworzeniu ze szkockiego jeziora pochodzą z ok. 700 r. n.e. „Żywot św. Kolumby” pióra benedyktyńskiego opata, Adamnana z Hy, wspomina epizod, w którym święty odpędził potwora, zamierzającego pożreć rybaka. Do dziś pojawiły się relacje z ok. 1140 spotkań z Nessie na przestrzeni wieków, do tego garść niewyraźnych filmów i nagrań, z których kilka okazało się fałszerstwami.

Nessie nadal jednak pobudza wyobraźnię zarówno mieszkańców okolicy, jak i turystów z całego świata, bo jej stara legenda mimo wszystko wydaje się pociągająca i pozwala żywić nadzieję na ekscytujące spotkanie z tajemniczym potworem – a dla wielu to najlepsza atrakcja, jaka może czekać na wakacjach czy urlopie.

Tam żyją potwory. 15 jezior w Polsce i Europie, w których widziano dziwne stworzenia

Nie tylko szkockie Loch Ness jest podobno zamieszkane przez bestię nieznaną nauce i nie tylko w Szkocji można udać się na wycieczkę w poszukiwaniu potwora. Przynajmniej 15 jezior w różnych zakątkach Europy słynie ze swoich potworów. 4 z nich są w Polsce! Czy odważycie się wybrać na weekendową wycieczkę nad jedno z jezior, owianych legendami o dziwacznych stworach? W naszej galerii nawiedzonych jezior znajduje się kilka nietypowych i przerażających stworów, czających się w głębinach, w tym m.in.:

