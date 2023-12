21 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Sprawdzamy ceny i lokalizacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 78/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego położonego przy 39/3, Ostrów, 69-200 Sulęcin, dla którego Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Sulęcin, 69-200 Sulęcin) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1U/00020558/9. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa ( wyodrębniony lokal mieszkalny ), położona w miejscowości Ostrów nr 39/3, gm. Sulęcin, na piętrze ( poddaszu ) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Lokal ten o powierzchni użytkowej wynoszącej 77,60 m2 składa się z trzech pokojów, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 226/1000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal posiada pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy, oznaczonej nr 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 5,50 m2, a usytuowanej na poziomie kondygnacji podziemnej przedmiotowego budynku mieszkalnego.Lokal o odpowiednim wewnętrznym układzie funkcjonalnym, ale należy podkreślić brak dostępu do klatki schodowej, stanowiącej część wspólną budynku nr 39 ( konieczne ponowne wybicie otworu drzwiowego i ewentualne wstawienie ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych ). Standard wykończenia lokalu mieszkalnego określa się jako podstawowy. Budynek mieszkalny, w którym usytuowana jest szacowana nieruchomość lokalowa, położony jest na działce gruntu nr 90/8, gmina Sulęcin. Suma oszacowania wynosi 159 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 700,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 960,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1090 1900 0000 0001 0506 3822 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

