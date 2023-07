26 lat temu znaleźliśmy się pod wodą. Mieszkańcy byli ewakuowani. Ci, którzy zostali, uciekali na dachy. To było przerażające

Wciąż padało...

Jest początek lipca 1997 roku. Niebo się zaciągnęło, pojawiły się ciemne chmury. I padało… Ulewy sprawiły, że służby meteorologiczne zaczęły wysyłać pierwsze raporty o możliwym wystąpieniu podtopień. Pierwsza fala opadów trwała od 3 do 10 lipca, druga od 18 do 22 lipca. Lokalnie było to ponad 500 mm, czyli nawet cztery razy ponad średnią miesięczną. Początkowo, gdy telewizja pokazywała dramatyczne sceny z południa Polski oraz z Czech, Austrii i Niemiec, traktowaliśmy to jako jeszcze jedną relację z egzotycznej katastrofy. Gdy fale wezbraniowe płynęły do nas Bobrem, Kwisą, Nysą myśleliśmy, że to lokalne podtopienia... W kraju zginęło wtedy 56 osób, a straty wyceniono na 3,5 mld dolarów.