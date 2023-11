27 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Sprawdzamy ceny i lokalizacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Michał Jankowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 421/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego położonego przy Waszczyka 12/20, 65-638 Zielona Góra, dla którego (adres: ul. Waszczyka 12/20, Zielona Góra, 65-638 Zielona Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00082259/4. Suma oszacowania wynosi 433 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 324 750,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 43 300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 91 1600 1462 1823 0282 9000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 08.11.2023 o godzinie: 10.00 a zakończy się w dniu 15.11.2023 o godzinie: 10.00. Na podstawie art. 9867 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

licytacje.komornik.pl