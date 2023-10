31 mieszkań sprzedają komornicy w Lubuskiem. Wiemy, gdzie są oraz ile kosztują. Sprawdź oferty!

Przejrzeliśmy oferty komorników z początku października 2023. Lubuscy komornicy wystawili na aukcje łącznie 31 lokali (to dane z 3 października). Warto w tym miejscu odnotować, że nie wszystkie mieszkania są w dobrym stanie i pozwalają na to, aby od razu w nich zamieszkać. Część nadaje się tylko do gruntownego remontu, ale za to ich cena jest naprawdę atrakcyjna. Są jednak i takie, które nie wymagają tak dużego nakładu pracy i pieniędzy. Warto pochylić się nad każdą ofertą, niektóre to naprawdę spore okazje! Licytacje komornicze mogą się okazać dobrym rozwiązaniem np. dla osób, które poszukują mieszkania, a mają ograniczony budżet. Ceny za oferowane przez komorników lokale najczęściej są niższe niż ceny rynkowe.