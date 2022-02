Abonament RTV w 2022 roku. Komu umorzą dług, a komu rozłożą na raty? Małgorzata Wąsacz

Zadzwonił do nas Czytelnik: - W środę dostałem z Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV. Mam w ciągu 7 dni wpłacić 620 złotych, bo inaczej komornik wejdzie mi na świadczenie. Jak się okazało, podobne wezwania dostało jeszcze dwóch sąsiadów. Ich zaległości są trochę niższe niż moje. Zastanawiamy się czyżby poczta teraz prowadziła jakąś wzmożoną akcję ścigania dłużników abonamentowych? - pyta mieszkaniec Bydgoszczy.

Czytelnicy dostają wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV. - Czy to jakaś masowa akcja Poczty Polskiej? - dopytują. Poczta odpowiada, że cyklicznie przypomina o konieczności regulowania opłat, a wezwania do zapłaty są ostatecznością.