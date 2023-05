Akademia Młodego Biologa. Szanujmy owady, byśmy nie musieli zapylać kwiatów pędzelkami

Akademia Młodego Biologa - Nie bójmy się owadów

Pani Alicja podkreśla, że owady to największa gromada zwierząt, o fascynującej biologii, ekologii. Owady zapylające świadczą nam ważną usługę zapylania, dzięki któremu pozyskujemy składniki leków czy kosmetyków. Mamy wspaniałe zioła, owoce… W USA wyliczono koszty zapylania i są to miliardy dolarów…

- Tymczasem w Europie, ale i na świecie, obserwujemy wymieranie owadów. Dlatego tak ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, bo to od nich zależy przyszłość. Jeśli nie nauczymy ich szacunku do owadów, może okazać się, że będzie u nas tak jak jest teraz w południowowschodnich Chinach, gdzie nie ma owadów do zapylania. Zostały one wyniszczone przez chemizację rolnictwa. Trzeba więc to robić ręcznie. Wyobraźmy sobie zatem tysiące pracowników na drzewach owocowych, którzy pędzelkami zapylają kwiaty…

Spotkania z dziećmi to także walka ze stereotypami. Powszechnie uważa się, że owadów należy się bać, że mogą nam zrobić krzywdę.

- To jest mylne podejście do sprawy. Owady nie mają żadnego interesu, żeby nas użądlić. Robią to tylko w ostatecznej konieczności, kiedy to my im zagrażamy. Chcemy je zgnieść, więc się bronią – mówi Alicja Dubicka-Czechowska. – Musimy nauczyć się z nimi żyć. Jak w rodzinie.