Architektura na Uniwersytecie Zielonogórskim wyróżniona w branżowym rankingu

Miesięcznik Builder ogłosił wyniki Rankingu Wydziałów Architektury Builder Ranking Education For The Future TOP 2023. Ranking powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik Builder, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, przodującymi firmami budowlanymi i pracowniami architektury. Jego nieodłączną częścią są warsztaty, ćwiczenia praktyczne oraz konsultacje branżowe.

Program B4F Daje możliwość rozwijania kompetencji niezbędnych do pracy w zawodzie oraz budowania relacji zarówno podczas nauki, jak i na rynku pracy. Stanowi nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.