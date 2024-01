Asteroida 2008 OS7 zbliża się do Ziemi. Może mieć średnicę prawie pół kilometra

Do Ziemi zbliża się asteroida 2008 OS7, która może mieć średnicę nawet około pół kilometra. Według astronomów, minie ona naszą planetę w piątek po południu czasu polskiego.

Asteroida 2008 OS7 zbliża się do Ziemi. Może mieć średnicę nawet 480 metrów. Zdjęcie ilustracyjne Pixabay

Asteroida zbliża się do Ziemi

Do „bliskiego spotkania” z asteroidą (inaczej określaną jako planetoida) 2008 OS7 ma dojść w piątek 2 lutego, około godziny 15:41 czasu polskiego. Zbliży się ona do Ziemi na odległość około 2,8 mln kilometrów i przeleci z prędkością szacowaną na 18 km/s. Naukowcy szacują, że asteroida ma średnicę od 210 do 480 metrów, co jest rzadkością, gdyż większość obiektów, które zbliżają się do Ziemi, ma znacznie mniejsze rozmiary.

2008 OS7 to planetoida obiegająca Słońce w około 2,6 roku. Jest częścią tzw. grupy Apolla, czyli obiektów bliskich Ziemi. Przecinają one nie tylko orbitę naszej planety, ale również Wenus, a czasem Merkurego. Nazwa pochodzi od asteroidy (1862) Apollo. Do tej pory sklasyfikowano około 19 tysięcy takich planetoid.

Kosmiczne obiekty zbliżające się do Ziemi

„Obiekty bliskie Ziemi”, określane z angielskiego jako „Near-Earth Objects” to takie ciała, których orbity przebiegają w odległości poniżej 1,3 jednostki astronomicznej (ok. 150 mln km) od Słońca.

Do tej pory odkryto i potwierdzono kilkadziesiąt tysięcy takich obiektów. Wśród nich istnieją tzw. „potencjalne niebezpieczne asteroidy” („potentially hazardous asteroids”, PHA), czyli takie, które są większe niż 140 m średnicy i zbliżają się na odległość nie większą, niż 0,05 jednostki astronomicznej (ok. 7,5 mln km). Są na tyle duże, że uderzenie w Ziemię mogłoby spowodować katastrofę regionalną. Zbliżająca się do Ziemi 2008 OS7 należy właśnie do tej grupy.

Gdzie szukać informacji o zagrożeniach dla Ziemi?

Dane na temat potencjalnych zagrożeń oraz przelotów obiektów kosmicznych w pobliżu Ziemi można znaleźć w internecie, publikuje je na swoich stronach między innymi Centrum ds. Badań Obiektów Bliskich Ziemi (ang. Center for ear Earth Object Studies, CNEOS). Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl

Źródło: Polska Agencja Prasowa