W niedzielę Międzynarodowy Dzień Planetariów. Z tej okazji Wenus przygotowało cztery autorskie pokazy

Planetarium Wenus zaprasza na pokazy

W Planetarium Wenus w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus w Zielonej Górze odbędą się cztery autorskie pokazy.

Dwa z nich będą prezentowane na żywo w formie wykładu. o godzinie 13.00 rozpocznie się pokaz „Ziemia we Wszechświecie”. Prowadzący go przedstawi miejsce naszej planety w otaczającym nas Wszechświecie oraz objaśni budowę Układu Słonecznego, pokazując z bliska jego obiekty. Godzinę później natomiast rozpocznie się pokaz pod hasłem „Błękitna Kropka”. Ten pokaz to przede wszystkim niezwykła podróż. Wyruszamy z niskiej orbity naszej planety podążając na krańce obserwowalnego przez nas Wszechświata, a w każdym kolejnym kroku tej podróży oddalamy się dziesięciokrotnie dalej od naszego domu „Błękitnej Kropki”. Inspiracją do powstania pokazu była fotografia Ziemi wykonana przez sondę kosmiczną Voyager 1. 14 lutego 1990 sonda znajdowała się w rekordowej odległości od naszej planety – około 6,4 mld km, daleko poza orbitą Plutona. Wówczas wykonano historyczne zdjęcie, którego pomysłodawcą był astronom Carl Sagan.