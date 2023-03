Wielka gratka dla miłośników astronomii. Nasi Czytelnicy skorzystali z okazji i uwiecznili koniunkcję Jowisza i Wenus

Od kilku dni wieczorami można to zjawisko oglądać, a najwyraźniej było je widać ze środy na czwartek. Wenus i Jowisz zbliżają się siebie, chociaż w rzeczywistości odległość między nimi jest ogromna.

- Przez cały luty i od kilku poprzednich miesięcy planety zbliżały się do siebie, aż w końcu od kilku dni, wieczorową porą, możemy dostrzec dwa bardzo jasne punkty. To właśnie Jowisz i Wenus - wyjaśnia Damian Kelman, dziennikarz portalu i.pl. - Odległość między nimi w rzeczywistości i tak jest ogromna. To około 600 milionów kilometrów.