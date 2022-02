Atak Rosji na Ukrainę. Co to oznacza dla woj. lubuskiego? [KOMENTARZE, OPINIE, NAJNOWSZE WIADOMOŚCI]

•9.50 Lubuszanie włączają się w pomoc dla Ukrainy. Grupa pomocowa powstała m.in. w przygranicznych Słubicach.

"Kochani Mieszkańcy powiatu słubickiego! Nie możemy być dziś obojętni na to co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Dlatego chcemy zorganizować w Słubicach punkt pomocy, informacji i koordynacji dla Ukraińców, którzy tej pomocy będą potrzebować. Sprawą okrutnie prawdziwą jest, ze na Ukrainie wybuchła wojna. A na dniach zza granicy zaczną napływać uchodźcy. Chcemy by była to akcja skoordynowana z władzami powiatu, miasta, z mieszkańcami - ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Dziś musimy się łączyć- nie dzielić.

Jeśli KTOKOLWIEK z Was - może zaoferować pomoc -wszelaką- psychologiczną, może udostępnić mieszkanie, pokój, jest gotowy by gotować obiady jeśli taka potrzeba zajdzie, może zatrudnić do pracy - zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w NIEDZIELĘ, 27 LUTEGO, o godz. 16 w siedzibie Fundacji Grupy Pomagamy, ul. Kościuszki 19a/4 w Słubicach .

Jeśli ktoś chce i może zaoferować pomoc, a nie może być na spotkaniu - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu:

Ewa Zalewska 508838529 - wszelka koordynacja sprawy socjalne, żywnościowe

Aleksandra Kolek - 500232733- wszelka koordynacja, sprawy socjalne, żywnościowe

Beata Nape 515177511 -wszelka koordynacja, sprawy socjalne, żywnościowe

Mariusz Dubacki 501429043 - do Mariusza zgłaszamy się z ofertą mieszkań, lokali

Robert Włodek -508 386 232 koordynacja rządowo-samorządowa".