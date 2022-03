– To nie był zryw. To jest porządny maraton – podsumowuje miesiąc pomocy dla uchodźców z Ukrainy w Zielonej Górze Klaudia Baranowska Eliza Gniewek-Juszczak

– To był trudny miesiąc, taki słodko – gorzki – podsumowuje Klaudia Baranowska, koordynator działań pomocowych z ramienia Urzędu Miasta Zielona Góra. – Z jednej strony, sytuacja jest trudna i na co dzień dochodzą do nas tragiczne wiadomości związane z wojną, a z drugiej strony, jak się patrzy, ile tej pomocy udało się udzielić w Zielonej Górze, to serce rośnie.